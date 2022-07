«'The way the Swiss do/execute the business' ist weltweit unbestritten und weiterhin sehr gefragt.»Von Sandra Willmeroth Moneycab: Die Belvédère Asset Management (BAM) hat letztes Jahr ihr 20jähriges Jubiläum gefeiert. Und doch ist über Ihr Haus in der Presse wenig zu lesen. Betrieben Sie das Schweizer Banking still und verschwiegen ganz nach alter Schule? Giorgio Saraco: Wir sind stolz, seit über 20 Jahren für unsere Familien und Kunden tätig sein zu dürfen. Die Belvédère hat sich in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...