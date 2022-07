CC Trust Group ist im Exklusivmandat mit einem Franchiseunternehmen im Bereich der intelligenten Gebäudestromversorgung in den Bereich der Energieeffizienz eingestiegen.Zürich - CC Trust Group, ein vom Schweizer Unternehmer Claudio Cisullo gegründetes und in seinem Besitz befindliches Family Office, ist im Exklusivmandat mit einem Franchiseunternehmen im Bereich der intelligenten Gebäudestromversorgung in den Bereich der Energieeffizienz eingestiegen. Unter dem Dach der neuen CC Trust Smart Energy Group hat sich das Unternehmen die Exklusivrechte in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...