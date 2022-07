"Nein, der Titel ist nicht falsch geschrieben. Am Mittwoch wird die Fed eine neuerliche Zinserhöhung von 0.75% beschliessen."Von Dr. Thomas Stucki ist CIO der St.Galler Kantonalbank St. Gallen - Nein, der Titel ist nicht falsch geschrieben. Am Mittwoch wird die Fed eine neuerliche Zinserhöhung von 0.75% beschliessen, um die sich ausbreitende Inflation unter Kontrolle zu bringen. An den restlichen drei Sitzungen in diesem Jahr werden zusätzliche Zinserhöhungen folgen, wobei diese kleiner ausfallen werden.

