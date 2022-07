Auch mit dem am 15. Juni genannten Short-Trade auf HelloFresh ISIN: DE000A161408 konnten die Abonnenten des Express-Services Geld verdienen. Damit hat sich die RuMaS-Trefferquote beim Kochboxen-Versender auf 83,33 Prozent erhöht. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom gleichen Tag hatten wir geschrieben: "Der Abwärtstrend setzt sich unaufhörlich fort und dies, obwohl die Aktie seit dem Hoch im November rund 70 Prozent an Wert verloren hat. ...

