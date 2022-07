Aldi führte während der ersten Hälfte dieses Jahres weiter die Rangliste der nationalen Supermarktketten an, deren Handelsfläche am meisten gewachsen ist. Einzelhandelsdaten zufolge belief sich zwischen Januar und Juni dieses Jahres das gesamte Nettowachstum von Aldis Verkaufsfläche für 2022 auf 2,56%. Foto © Aldi Spain Aldi hat seinen Expansionsplan in...

Den vollständigen Artikel lesen ...