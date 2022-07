Gleichzeitig kommuniziert das Unternehmen neue Mittelfristziele. Demnach will es in den kommenden Jahren jedes Jahr zwischen 40 und 60 Prozent wachsen.Reinach - Das Biopharmaunternehmen Evolva hat im ersten Halbjahr 2022 den Umsatz um 28 Prozent auf 8,1 Millionen Franken gesteigert. Da damit bereits mehr als die Hälfte des angestrebten Umsatzes im Gesamtjahr von 15 Millionen Franken erreicht ist, sieht sich das Unternehmen diesbezüglich «auf gutem Weg». Evolva will ausserdem im Gesamtjahr einen zweistelligen Brutto-Deckungsbeitrag erreichen.

