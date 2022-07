Der Reingewinn des Verpackungsherstellers sank in der ersten Jahreshälfte um knapp 28 Prozent auf 66,6 Millionen Euro.Neuhausen am Rheinfall - Der Verpackungshersteller SIG hat in der ersten Jahreshälfte 2022 unter dem Strich deutlich weniger verdient. Der Reingewinn sank um knapp 28 Prozent auf 66,6 Millionen Euro. Grund dafür waren Akquisitions- und Integrationskosten sowie Absicherungsgeschäfte für Währungen und Rohstoffe. Um solche Effekte bereinigt wäre das Reinergebnis um knapp 5 Prozent gestiegen...

Den vollständigen Artikel lesen ...