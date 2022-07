FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.07.2022 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS CRANEWARE PRICE TARGET TO 2320 (2725) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1130 (1200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HILL & SMITH PRICE TARGET TO 1490 (1825) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 120 (320) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MADE.COM PRICE TARGET TO 23 (72) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 440 (400) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 147 (148) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1100 (1600) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS ASHMORE GROUP TARGET TO 240 (265) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS LEGAL & GENERAL TARGET TO 298 (329) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT STARTS ITM POWER WITH 'BUY' - PRICE TARGET 500 PENCE - RBC CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 420 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS EMPIRIC PRICE TARGET TO 84 (85) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 16.5 (17.3) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 650 (675) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 310 (330) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS M&G PRICE TARGET TO 220 (230) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 700 (770) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC LEAVES JUST GROUP AT 'OUTPERFORM' - TARGET 155 PENCE - RBC RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1150) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1075 (1050) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 675 (650) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 165 (168) PENCE - 'NEUTRAL' - STIFEL CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 8100 (9000) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1140 (1200) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 143 (146) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de