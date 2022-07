Das Unternehmen erwarb die Anteile von Wircon. Beide Unternehmen hatten zuvor jeweils 50 Prozent der Anteile an dem EPC-Unternehmen für Photovoltaik-Kraftwerke gehalten.Die Enovos Renewables GmbH hat die WES Green GmbH komplett übernommen. Sie sei jetzt alleiniger Eigentümer des Projektierers für Photovoltaik-Kraftwerke, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Zuvor habe Enovos die Anteile der Wircon GmbH erworben, die bis dato ebenfalls 50 Prozent der Anteile an dem als Joint Venture geführten Unternehmen hielt. Bereits seit 2006 ist WES Green bei der Planung und Installation von Photovoltaik-Freiflächenanlagen ...

