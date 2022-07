Die erfolgreich abgeschlossene Finanzierungsrunde wurde von E-Capital angeführt. Ein mittlerer zweistelligen Millionenbetrag floss dem Start-up zu und soll in den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur fließen.Numbat hat in einer von E-Capital angeführten Finanzierungsrunde einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag erhalten. Auch bestehende Seed-Investoren wie der Gründer und ehemalige Geschäftsführer von Sonnen, Christoph Ostermann, hätten ihre Investitionen erhöht. Mit dem frischen Kapital will das Start-up weiter wachsen und mit seinem Produkt den Energie- und Mobilitätsmarkt revolutionieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...