Die Schwarz Gruppe integriert zusätzliche Filialen in das Haltestellennetz von MOIA in Hamburg und baut das Angebot auf Hannover aus. Die Kleinbusse von MOIA bringen bereits seit zwei Jahren Kunden von festen Haltepunkten direkt zu fünf Lidl- und Kaufland-Filialen im Stadtgebiet von Hamburg und wieder zurück. Foto © Schwarz Gruppe Jetzt wird dieses Angebot in Hamburg auf 28...

