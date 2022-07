Der Raumklimaspezialist hat im ersten Halbjahr den Umsatz gesteigert. Wegen höherer Kosten und Lieferengpässen hat das Unternehmen jedoch an Profitabilität eingebüsst.Gränichen - Der Raumklimaspezialist Zehnder hat im ersten Semester 2022 den Umsatz gesteigert. Wegen höherer Kosten und Lieferengpässen hat das Unternehmen jedoch an Profitabilität eingebüsst. Der Umsatz nahm im der Berichtsperiode im Vergleich zum Vorjahr um fast 15 Prozent auf 399,6 Millionen Euro zu, wie Zender am Mittwoch mitteilte. Beide Geschäftsfelder sind deutlich gewachsen.

