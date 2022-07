Der französische Luxusgüterkonzern LVMH (ISIN: FR0000121014) will am 5. Dezember 2022 eine Zwischendividende in Höhe von 5,00 Euro an seine Investoren ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Im Dezember 2021 wurde eine Zwischendividende in Höhe von 3,00 Euro je Aktie bezahlt. Damit wird die Zwischendividende um 66,7 Prozent erhöht. Die Gesamtdividende für das Jahr 2021 betrug 10,00 Euro (3 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...