Am Schweizer Aktienmarkt herrscht zur Wochenmitte vor dem Fed-Entscheid am Abend Zurückhaltung. Gleichzeitig rollt eine weitere Zahlenwelle über den Markt hinweg.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt herrscht zur Wochenmitte vor dem Fed-Entscheid am Abend Zurückhaltung. Gleichzeitig rollt eine weitere Zahlenwelle über den Markt hinweg - hierzulande etwa mit Blue Chips wie Holcim oder der Credit Suisse. Es ist aber dennoch der Zinsentscheid des Fed, der das Geschehen dominiert. «Die Zinserhöhung und die anschliessenden Aussagen zum künftigen Zinskurs werden als...

Den vollständigen Artikel lesen ...