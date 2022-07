Pando Asset ist der fünfte neue Emittent von Krypto-ETPs an SIX Swiss Exchange im laufenden Jahr.Zürich - Pando Asset kotiert heute sein erstes Krypto-ETP, das den Vinter Pando Crypto Basket 6 Index abbildet, bei SIX. Pando Asset ist der fünfte neue Emittent von Krypto-ETPs an SIX Swiss Exchange im laufenden Jahr. Das Pando Asset Crypto 6 ETP bietet Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung eines Korbs von digitalen Vermögenswerten zu partizipieren, der sich aus den nach...

