Nach den neuesten Zahlen der CME Group für die Erdgas-Futures-Märkte stieg das Open Interest am Dienstag zum dritten Mal in Folge, und zwar um rund 6.100 Kontrakte. Das Volumen folgte diesem Trend und stieg nach drei aufeinanderfolgenden Tagesrückgängen deutlich um fast 134.000 Kontrakte an. Erdgas zieht sich von Zyklushöchstständen zurück Die Erdgaspreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...