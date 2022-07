FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.07.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 8300 (8700) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS REACH PRICE TARGET TO 93 (107) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 222 (232) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 193 (195) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 4300 (4000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 560 (750) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LEGAL & GENERAL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 345 (343) PENCE - BERNSTEIN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 750 (800) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2500 (1900) PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 560 (550) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ADMIRAL GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2026 (2366) PENCE - DAVY STARTS MADE,COM WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 30 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WICKES PRICE TARGET TO 200 (320) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES COMPASS GROUP TARGET TO 1940 (1825)PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES UNILEVER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 4600 PENCE - GOLDMAN RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 4200 (4100) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 3700 (3500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 4600 (4130) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3900 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - NUMIS RAISES DE LA RUE TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 130 PENCE - PEEL HUNT CUTS UNITE GROUP TO 'REDUCE' ('ADD') - TARGET 1100 (1180) PENCE - RBC RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1575 (1500) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES SMART METERING PRICE TARGET TO 1090 (1080) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/DZ CUTS UNILEVER TO 'HOLD' (BUY) - FAIRER WERT 4350 (4250) PENCE - UBS CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 270 (360) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 97 (90) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 3640 (3400) PENCE - 'SELL'



