Nachhaltigkeit ist für Mittelständler ein entscheidender Faktor. Allerdings hapert es oft noch an der strategischen Umsetzung. Dabei lässt sich der Prozess individuell zuschneiden.Von Carsten PeterDie meisten Mittelständler haben inzwischen erkannt, dass sie ihr unternehmerisches Handeln auf Nachhaltigkeit neu ausrichten müssen. Laut der aktuellen KMU-Studie der Gothaer Versicherung ist das Thema Nachhaltigkeit für 78 Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland mindestens moderat relevant. Für jedes vierte Unternehmen ist die Relevanz sogar hoch. Mehr als ein Drittel ist der Überzeugung, dass das Thema Nachhaltigkeit in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen wird.Kein Wunder, drängen die Kunden doch zunehmend auf nachhaltige Produkte. Ebenso Beschäftigte, vor allem jüngere, wollen lieber in nachhaltigen Unternehmen arbeiten. Das erhöht den Druck, auch finanziell. Denn Investoren und Anleger setzen bevorzugt auf nachhaltige Geschäftsmodelle. ...

