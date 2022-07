Das Nooch Asian Kitchen ist eine von 11 Food-Brands der Familie Wiesner Gastronomie AG (FWG) mit Standorten in den Regionen Zürich, Bern, Basel, Luzern und Winterthur.Bern - Am 04. August eröffnet die Familie Wiesner Gastronomie ein neues Nooch Asian Kitchen im Berner Einkaufscenter Westside. Same same but different - so lautet das Motto des Nooch Asian Kitchen seit über 15 Jahren. Die Speisekarte umfasst ein breites Angebot der authentischen, asiatischen Küche. Nachhaltigkeit, Frische und kulinarische Abwechslung werden dabei grossgeschrieben.

