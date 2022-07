Nach einem Soft-Launch zu Beginn dieses Jahres, an dem mehr als 30 Institutionen teilnahmen, wird CLST noch in diesem Jahr mit einer breiten Marktversion der Anwendung live gehen.Zürich - CLST, eine institutionelle Plattform für die Kreditvergabe von digitalen Vermögenswerten, hat erfolgreich eine Seed-Runde abgeschlossen. Die Finanzierungsrunde unter dem Lead der Spartan Group umfasste auch die Tier-1-Investoren Coinbase Ventures, Kraken Ventures, GSR, Menai Financial Group, Luno Expeditions und TX Ventures, den VC-Investment Arm der TX Group.

Den vollständigen Artikel lesen ...