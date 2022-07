Trotz einer voraussichtlich weiteren kräftigen Zinserhöhung in den USA haben sich Investoren am Mittwoch wieder ein wenig ins Risiko gewagt.Paris / London - Trotz einer voraussichtlich weiteren kräftigen Zinserhöhung in den USA haben sich Investoren am Mittwoch wieder ein wenig ins Risiko gewagt. Gestützt wurde die Stimmung von teils guten Quartalszahlen europäischer Konzerne, aber auch von US-Technologieriesen wie Microsoft , Texas Instruments und der Google -Holding Alphabet . Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Eurozone...

Den vollständigen Artikel lesen ...