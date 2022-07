Die Aufgabe von Fed-Chef Jerome Powell wird auf Sicht der kommenden Monate keineswegs einfacher. Die wirtschaftlichen Risiken nehmen derzeit in hohem Ausmass zu.Die Fed hebt ihr Zielband für die Federal Funds Rate erneut um 75 Basispunkte an. Neu liegt es jetzt zwischen 2.25 % und 2.50 %. von Dr. Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Der aggressive Kurs wird beibehalten. Trotz der bereits vollzogenen Zinsanhebungen übte sich Fed-Chef Jerome Powell keineswegs in Zurückhaltung. Im Kampf gegen die hohen Inflationsraten beweisen die US-Währungshüter durchaus...

