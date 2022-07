Seit Mai können die Kunden nun in ausgewählten Netto-Läden in Dänemark noch schneller ihren Einkauf erledigen, indem sie ein neues, digitales Bezahlsystem nutzen, das auf dem Weg durch den Laden selbst die Waren erkennt und registriert. Die Bezahlung erfolgt mit Scan&Go. Foto © Salling Group Die Lösung wurde in fünf Netto-Läden in einem Testzeitraum...

