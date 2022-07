Die Lem-Gruppe hat im ersten Quartal 2022/23 wegen den Lockdowns in China und den globalen Lieferkettenproblemen etwas weniger umgesetzt und verdient.Plan-les-Ouates - Die Lem-Gruppe hat im ersten Quartal 2022/23 wegen den Lockdowns in China und den globalen Lieferkettenproblemen etwas weniger umgesetzt und verdient. Der Auftragseingang stieg dafür deutlich über den Erwartungen an. Der Ausblick bleibt aber vorsichtig. In der Periode von April bis Juni 2022, dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23, sank der Umsatz laut Mitteilung vom...

