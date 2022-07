Am 30. Juni hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit Uniper ISIN: DE000UNSE018 offeriert. Im Text hatten wir geschrieben: "Uniper ist im Moment keine Aktie für "Angsthasen", aber für Trader und Anleger mit hoher Risikofreundlichkeit. Nur mit etwas mehr Risiko kann man auch hohe Gewinne machen - so einfach ist das. Falls sich die Gegenreaktion nach dem Absturz am Donnerstag fortsetzt, könnten schnelle Trading-Gewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...