Die Bundesregierung will mit ihrer neuen Start-up-Strategie Unternehmensgründungen erleichtern. Darin enthalten sind auch zwei Projekte der Deutschen Energie-Agentur (dena). Das Kabinett hat die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) entwickelte Start-up-Strategie am Mittwoch im Kabinett beschlossen. Ziel ist es, das Potenzial der Start-ups für Innovationen und Technologien zu nutzen - auch für die Energiewende. In diese Förderung sollen sich auch die dena-Programme "Start Up ...

Den vollständigen Artikel lesen ...