FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.07.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PROVIDENT FINANCIAL TARGET TO 370 (410) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3500 (3700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRIMARY HEALTH PROPERTIES TARGET TO 150 (140) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 9500 (8600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 390 (400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 540 (555) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CVS GROUP PRICE TARGET TO 2370 (2900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 580 (1050) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MITCHELLS & BUTLERS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 180 (350) PENCE - BERENBERG CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 65 (110) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RESTORE PLC PRICE TARGET TO 500 (570) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 55 (52) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 8050 (7375) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4300 (4100) PENCE - 'SELL' - BERNSTEIN RAISES RECKITT TO 'MARKET-PERFORM' (UNDERPERF,) - PRICE TARGET 6400 (5300) P - BOFA CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1815 (1844) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 60 (57) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3950 (3900) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES ITV PRICE TARGET TO 118 (116) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 72 (71) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 490 (520) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ITV PRICE TARGET TO 90 (100) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 50 (60) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MITCHELLS & BUTLERS TARGET TO 230 (270) P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RIGHTMOVE TARGET TO 610 (600) PENCE - 'HOLD' - DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR RECKITT TO 7750 (7500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 540 (410) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 61 (59) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES HALEON PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 510 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 104 (108) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2600 (2700) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 3800 (3550) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY REINITIATES CRODA WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 7700 PENCE - RBC RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 100 (85) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5350 (5300) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/RBC RAISES BAT PRICE TARGET TO 3500 (3100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/RBC RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 45 (42) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RPT/RBC RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 7200 (7000) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 245 (265) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4300 (4400) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 8700 (8400) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

