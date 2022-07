Energetische Sanierung schützt vor allem einkommensschwache Haushalte vor Energiearmut, so eine aktuelle Studie des Instituts. Die sollten daher besonders gefördert werden, was das Bundeswirtschaftsministerium bei seinen aktuellen Reformplänen allerdings nicht berücksichtigt hat.Das Öko-Institut hat im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) untersucht, welche Bevölkerungsgruppe in älteren Ein- und Zweifamilienhäusern wohnt. Das Ergebnis: Rund 14 Millionen Haushalte in Deutschland wohnen im selbstgenutzten Eigentum in Ein- und Zweifamilienhäusern. Davon stammen elf Prozent aus dem unteren Einkommensdrittel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...