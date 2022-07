Der Ausbau der Windenergie kommt in Bayern wieder in Bewegegung - wenn auch zunächst langsam. Für 13 Windenergie-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 77,4 MW haben Investoren in der ersten Jahreshälfte 2022 in Bayern eine Genehmigung beantragt. Das berichtet das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie in einer Pressemittelung. In absoluten Zahlen ist das nicht viel, doch für Wirtschaftsminister Aiwanger ist es ein Grund zur Freude. "Windenergie ist im Freistaat ...

