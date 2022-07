Der EuroStoxx50 gibt am späten Vormittag um 0,13 Prozent auf 3602,98 Zähler nach.Paris / London - Europas Börsen haben am Donnerstag nach der US-Zinsentscheidung nahtlos an die verhaltene Entwicklung der Vortage angeknüpft. Der EuroStoxx 50 gab am späten Vormittag um 0,13 Prozent auf 3602,98 Zähler nach. Der französische Cac 40 verlor 0,12 Prozent auf 6250,53 Punkte und der FTSE 100 sank um 0,25 Prozent auf 7329,97 Punkte. Eigentlich wären die US-Vorgaben für mehr geeignet...

