Mit kräftigem Rückenwind von der Wall Street und vor allem von der US-Technologiebörse Nasdaq haben sich am Donnerstag auch die europäischen Börsen von ihrer freundlichen Seite gezeigt.Paris / London - Mit kräftigem Rückenwind von der Wall Street und vor allem von der US-Technologiebörse Nasdaq haben sich am Donnerstag auch die europäischen Börsen von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Nach zwischenzeitlichen Verlusten stieg der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Aktien der Eurozone am Ende um 1,23 Prozent auf 3652,20 Punkte und erreichte den höchsten Stand seit sieben Wochen.

Den vollständigen Artikel lesen ...