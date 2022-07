Erdbeeren im Freiland wurden in Deutschland in diesem Jahr auf nur noch rund 9.700 Hektar Fläche angebaut. Die Erntemenge wird voraussichtlich rund 91.300 Tonnen betragen. So die vorläufigen Schätzungen des Statistischen Bundesamtes. Bildquelle: Shutterstock.com Das wäre die niedrigste Erntemenge seit 24 Jahren. Neben der geringeren Anbaufläche könnte ein weiterer...

Den vollständigen Artikel lesen ...