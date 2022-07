Die Industriegruppe hat im ersten Halbjahr 2022 bei einem höheren Umsatz weniger verdient. Höhere Rohmaterialpreise und Währungseffekte haben die Profitabilität geschmälert.Baar - Die Industriegruppe Forbo hat im ersten Halbjahr 2022 bei einem höheren Umsatz weniger verdient. Höhere Rohmaterialpreise und Währungseffekte haben die Profitabilität geschmälert. Für das Gesamtjahr verzichtet das Unternehmen auf eine Prognose. Der Umsatz stieg um 7,1 Prozent auf 667,3 Millionen Franken, wie Forbo am Freitag mitteilte. In Lokalwährungen entsprach dies einem Plus von 11...

Den vollständigen Artikel lesen ...