Das Politbüro der Kommunistischen Partei Chinas hat am späten Donnerstag im Anschluss an seine vierteljährliche Wirtschaftssitzung eine Erklärung abgegeben, in der die wichtigsten Schlagzeilen wiedergegeben werden. Man räumte ein, dass das Land sein jährliches Wachstumsziel in diesem Jahr verfehlen wird. Es wurde signalisiert, dass man an der Null-Covid-Politik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...