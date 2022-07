Bernd Deeken (Berenberg): Die beschleunigte Zukunft der Energiewende

21.07.2022 - In Europa wächst die Sorge vor einem möglichen Energienotstand im kommenden Winter, nachdem Russland im Zusammenhang mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine seine Gaslieferungen in Richtung Westen stark reduziert hat. Der Krieg in der Ukraine, aber auch der voranschreitende Klimawandel erfordern eine Beschleunigung der Energiewende. Die Nutzung erneuerbarer Energien ist dabei ein wichtiger Pfeiler für die nationale Sicherheit in Europa geworden ...

