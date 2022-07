Schon vor Tausenden Jahren tranken Menschen Milch - in Epidemien und Hungersnöten wurde das zum tödlichen Problem. Nun haben Forscher untersucht, wie Europäer Laktose zu tolerieren lernten.Schon vor Tausenden Jahren tranken Menschen Milch - in Epidemien und Hungersnöten wurde das zum tödlichen Problem. Nun haben Forscher untersucht, wie Europäer Laktose zu tolerieren lernten. Warum trinken wir Menschen überhaupt Milch? Eigentlich ist es kurios: Wir halten weibliche Tiere in einem Zustand ständiger Säugefähigkeit, um ihre Muttermilch industriell abzupumpen und diese dann zu trinken...

Den vollständigen Artikel lesen ...