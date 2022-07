Das deutsche Unternehmen, an dem Morgan Stanley beteiligt ist, erwirbt eine 51-prozentige Beteiligung an Kolya. Es baut seine Photovoltaik-Projekt-Pipeline damit um mehr als 1800 auf 4216 Megawatt aus.von pv magazine Spanien PNE ist in den spanischen Markt für erneuerbare Energien eingestiegen. Der deutsche Projektentwickler übernahm 51 Prozent der Anteile des spanischen Projektentwicklers Coliaenergia España (Kolya) mit Sitz in Albacete. PNE, an dem der US-Finanzkonzern Morgan Stanley beteiligt ist, werde Partner bei der Entwicklung des 1808-Mgewatt-Portfolios von Kolya. Sein Portfolio für Photovoltaik-Anlagen ...

