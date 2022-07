FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS HALEON PRICE TARGET TO 347 (348) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS ITV PRICE TARGET TO 75 (85) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 1800 (2200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 5430 (5040) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 55 (52) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 2650 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3050 (3040) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2800 (2975) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3200 (3300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3200 (3300) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 840 (830) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 240 (232) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3000 (2900) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 450 (640) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES RELX PRICE TARGET TO 2625 (2450) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1580 (1520) PENCE - 'NEUTRAL' - CORRECT/JEFFERIES RAISES SEGRO PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1175 (1100) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 240 (245) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 185 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS SABRE INSURANCE TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - CREDIT SUISSE CUTS SAGA PLC TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - CREDIT SUISSE RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4550 (4400) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES RELX PRICE TARGET TO 2805 (2650) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 308 (300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 230 (210) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3300 (3230) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 64 (61) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS HALEON WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 300 PENCE - GOLDMAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 138 (123) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4800 (4700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5500 (5450) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 7000 (6600) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1960 (1900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 1800 (2055) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1175 (1100) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SEGRO PLC TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1175 (1100) PENCE - JPMORGAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 285 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 4900 (5300) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 12500 (12000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES INTEGRAFIN TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 300 (335) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS AVEVA GROUP TARGET TO 2675 (2700) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC RAISES ANGLO AMERICAN TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERF) - PRICE TARGET 3400 (3300) PENCE - RBC RAISES ANTOFAGASTA TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 1000 PENCE - RPT/GOLDMAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 40 (42) EUR - 'BUY' - RPT/JEFFERIES RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4500 (4000) PENCE - 'BUY' - RPT/RBC RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3200 (3100) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4820 (4530) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 1250 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES RELX PRICE TARGET TO 2700 (2615) PENCE - 'BUY'



