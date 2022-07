Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag fester und steuert damit erneut auf eine positive Wochenbilanz zu.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag fester und steuert damit erneut auf eine positive Wochenbilanz zu. Angetrieben werden die Kurse laut Händlern von den starken Ergebnissen von US-Technologiefirmen sowie der Hoffnung, dass der Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank bald abgeschlossen sein könnte. Das Fed hat zwar erst am Mittwoch die Leitzinsen stark angehoben und zudem ist die...

Den vollständigen Artikel lesen ...