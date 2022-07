Das erste Photovoltaik-Projekt der Ökostrom Franken GmbH & Co. KG ist in der unterfränkischen Gemeinde Röthlein ans Netz gegangen. Sechs fränkische Stadtwerke haben Ökostrom Franken 2021 gegründet, um beim Ausbau der Photovoltaik in der Region zu kooperieren. Gemeinsam mit Bürgermeister Peter Gehring nahmen die beiden Geschäftsführer von Ökostrom Franken die 6,5 Hektar große Photovoltaik-Freiflächenanlage mit einer Leistung von 6,2 Megawatt am 28. Juli offiziell in Betrieb. "Mit der neuen Anlage, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...