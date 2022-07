Für eine neu gebaute Mietwohnung in der Region Zürich oder Genf mussten Interessenten beim Mietabschluss im Schnitt 1,2% mehr Miete in Kauf nehmen als noch im Jahr davor.Zürich - In Zürich sowie am Genfersee haben die Mieten für Wohnungen im zweiten Quartal des laufenden Jahres angezogen. Für eine neu gebaute Mietwohnung in der Region Zürich oder Genf mussten Interessenten beim Mietabschluss im Schnitt 1,2 Prozent mehr Miete in Kauf nehmen als noch im Jahr davor. Bei Altbauwohnungen in Zürich lag das Plus sogar bei 4 und in Genf bei 3,4 Prozent mehr Miete...

