Der Anlagenbauer muss 23,2 Millionen Euro wegen CIGSfab-Projekt in China abschreiben. Eine einvernehmliche Einigung über die ausstehende Zahlung für die bereits erbrachten Leistungen mit dem chinesischen Kunden Chongqing Shenhua Thin Film Solar Technology Co., Ltd. ist gescheitert. Manz will das Geld nun einklagen und stellt alle Aktivitäten im CIGS-Dünnschicht-Bereich ein.Die Manz AG muss eine Sonderabschreibung von 23,2 Millionen Euro auf ihr Vertragsvermögen vornehmen. Dies habe der Vorstand des Photovoltaik-Anlagenbauers am Freitag entschieden, nachdem die finalen Verhandlungen über die noch ...

