Indem Kiev das Gros seiner besten Truppen um die alte Donbassfront zusammenzog, sahen sich die Verteidiger der Hauptstadt und an der Krimlandbrücke einer erdrückenden Übermacht potenzieller Angreifer gegenüber.Von Oktober bis zum 24. Februar konnten wir täglich in jeder Zeitung erstaunlich genaue Schätzungen lesen, wo Russland wie viele Truppen für einen möglichen Angriff auf die Ukraine zusammengezogen hatte. Bis in die ersten Kriegswochen gelang es hingegen der Ukraine, auch nur die ungefähre Position ihrer Streitkräfte zumindest vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Inzwischen aber lässt sich das...

