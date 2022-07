Am 05. Juli hatten wir im RuMaS Express-Service Thyssenkrupp ISIN: DE0007500001 für einen Trade vorgeschlagen. Am 07. Juli konnten wir bereits den Treffer melden und das war unsere Stellungnahme: "Wenn Sie unserem Vorschlag gefolgt sind, achten Sie bitte auf Ihre Gewinne. Bleibt die Aktie über 5,00 Euro und wird der Widerstand bei 5,50 Euro genommen, dann kann es durchaus noch weiter nach oben in den Bereich um 6,00 Euro gehen. Neuer Stopp: 5,10 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...