Am 19. Juni hatten wir zuletzt einen Trading-Idee auf Apple ISIN: US0378331005 in den RuMaS Trading-Tipps beschrieben. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich der Kurs in der Nähe des Jahrestief, dass am 16. Juni mit einem Kurs von 129,07 Euro notiert wurde. Entsprechend war es unser Ziel, einen möglichen Ausbruch in die Aufwärtsrichtung mitzunehmen. In diesem Zusammenhang lang unser Einstiegskurs bei 136,00 USD. Bis heute hat diese Trading-Idee sehr gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...