Zuletzt stellten wir Anfang Juli in den RuMaS Trading-Tipps eine Handelsidee für die ELMOS Semiconductor-Aktie ISIN: DE0005677108 vor, bei welcher wir das hohe Erholungspotenzial in die Aufwärtsrichtung verdeutlichten. Unser geplanter Einstiegspunkt lag zu diesem Zeitpunkt bei 36,50 Euro. Inzwischen hat sich die steigende Tendenz auf bis zu 48,35 Euro fortgesetzt, was einem Plus von etwa 32 Prozent entspricht. Dieses Hoch wurde am Freitag erzielt ...

