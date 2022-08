Unter der Schirmherrschaft der Biofach starten vier Messeveranstalter ein europäisches Netzwerk von Bio-Messen. "We move organic as organic moves the world". Mit diesem Leitmotto starten vier erfahrene Messeveranstalter aus unterschiedlichen europäischen Ländern gemeinsam unter der Schirmherrschaft der BIOFACH, der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, das...

Den vollständigen Artikel lesen ...