Die Europäische Zentralbank (EZB) erklärte am Montag in einer Erklärung, dass ein anhaltender Anstieg der Ölpreise das Produktionspotenzial der Eurozone in vier Jahren um weniger als 1 % verringern wird, berichtet Reuters. Die Verringerung der Wirtschaftsleistung der Eurozone wird nur einen kleinen Teil ausmachen, der durch den grünen Übergang weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...