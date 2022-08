Im ersten Halbjahr 2022 sind in Deutschland 3,2 GW an neuer Photovoltaik-Leistung installiert worden. Bei der Windenergie lag der Zubau bei 1,1 GW. Das geht aus den Zahlen der Bundesnetzagentur hervor. Laut den aktuellen Zahlen der Bundesnetzagentur hat der Photovoltaik-Zubau in Deutschland im Juni 2022 weiter angezogen. Denn im Juni betrug der PV-Zubau 574 MW. Im Mai waren es noch 548 MW. Somit summiert sich der PV-Zubau im ersten Halbjahr 2022 auf 3,2 GW.Der größte Teil vom PV-Zubau entfiel mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...