Noch wird die Ursache ermittelt, eine Manipulation wird von der Polizei aber ausgeschlossen. Bei dem Zwischenfall am Wochenende kamen glücklicherweise keine Menschen zu Schaden.Am vergangenen Samstag gab es eine Explosion in einer Photovoltaik-Dachanlage im schweizerischen Schaffhausen unweit der deutschen Grenze. Kurz nach 16 Uhr hätten Angestellte eines Elektronikmarktes in dem Einkaufszentrum Herblinger Markt einen lauten Knall vom Dach vernommen. Nach Schweizer Medienberichten wie von 20min.ch flogen einzelne Teile über hundert Meter weit. Ein Solarmodul sei demnach ebenfalls vom Dach geflogen ...

